A equipa de futsal do Sporting alcançou o Benfica no primeiro lugar do campeonato de futsal ao vencer, este sábado, o Eléctrico (1-0), com um golo de calcanhar do catalão Esteban Guerrero, em jogo da 12.ª jornada.

Bastou um golo com nota artística para o Sporting trazer uma vitória de Ponte de Sôr. Foi aos 25 minutos, com assistência de Pany Varela e desvio de calcanhar de Esteban Guerrero.

Com esta vitória, os leões passam a contar com os mesmos 29 pontos do que o Benfica que este domingo recebe os Leões de Porto Salvo, a partir das 21h00.

Nos outros jogos deste sábado, destaque ainda para as goleadas do Ferreira do Zêzere ao Futsal Azeméis (12-2) e do Fundão ao Candoso (6-1).

Resultados da 12.ª jornada

Sexta-feira:

Portimonense – Quinta dos Lombos, 4-4

Sábado:

Fundão – Candoso, 6-1

Ferreira do Zêzere – Futsal Azeméis, 12-2

Eléctrico – Sporting, 0-1

Domingo:

Benfica – Leões de Porto Salvo, 21:00

Segunda-feira:

Caxinas – Sporting de Braga, 21:00

Classificação dos primeiros: Sporting, 29 pontos/12 jogos; Benfica, 29/11; Sp. Braga, 26/11; Eléctrico, 21/12; Quinta dos Lombos, 19/12; Caxinas, 18/11.