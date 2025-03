O Sporting conquistou a Taça de Portugal de futsal!

Num grande dérbi com o Benfica, os leões até entraram a perder em Matosinhos, mas operaram a reviravolta e venceram por 4-3 para assegurar o 10.º troféu na prova.

A equipa de Cassiano Klein entrou melhor e somou várias ocasiões claras de golo dentro dos primeiros dez minutos, mas Henrique Rafagnin, que depois foi substituído por Bernardo Paçó, esteve a um excelente nível e protagonizou defesas que adiaram o golo encarnado.

Aos 14 minutos, num livre, André Coelho aproveitou o espaço entre a barreira e o guarda-redes para abrir o marcador.

O Benfica continuou por cima, mas o Sporting começou a equilibrar a partida.

Instantes depois de um lance em que Taynan devia ter sido expulso, por pontapear Lúcio – o lance analisado no VAR foi de uma ação que se seguiu – Zicky Té deu o empate aos leões. Paçó subiu alguns metros, rematou de longe e o pivot leonino, com uma finalização de classe, anotou o 1-1.

A reviravolta seria consumada em cima do intervalo, apenas a dois segundos do fim, por Tomás Paçó, num lance em que a defesa encarnada fica muito mal vista. Sokolov esticou-se para chegar à bola ao segundo poste, conseguiu colocar no corredor central e Paçó apareceu solto para finalizar.

Embora sem o ímpeto do primeiro tempo, o Benfica entrou a procurar o golo após o intervalo. Ainda assim, encontrou uma equipa mais segura do outro lado. O Sporting subiu de produção e chegou ao 3-1 em cima da meia-hora, com o bis de Tomás Paçó, que apareceu sozinho ao segundo poste e finalizou de cabeça.

No entanto, os encarnados reagiram de imediato e, ainda dentro do minuto 30, reduziram a diferença no marcador, com o golo de Arthur, que tocou ao de leve na bola, após um remate do guarda-redes Gugiel.

Esta era a fase mais eletrizante da partida e os leões rapidamente se viram de novo com uma vantagem de dois golos. Aos 32 minutos, num lance de inspiração individual, Merlim encarou Arthur, puxou para o pé esquerdo e marcou.

Na reta final, o Benfica apostou no guarda-redes avançado, com Diego Nunes a desempenhar essa função. Os encarnados tardaram em criar ocasiões de golo e, quando o conseguiram, já era demasiado tarde.

Diego Nunes apontou o 4-3 a quatro segundos do fim, porém, já não havia tempo para evitar o segundo troféu da época do Sporting, após a Taça da Liga.