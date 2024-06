O Sporting venceu, na noite deste sábado, o jogo inaugural da final da Liga de futsal, ante o Sp. Braga (8-4). No 50.º encontro oficial, os leões souberam neutralizar os «Guerreiros», delineando a reviravolta e arrecadando a vantagem.

Nuno Dias apostou em Henrique Rafagnin, Tomás Paçó, Alex Merlim, Taynan e Zicky Té. Por sua vez, Joel Rocha escolheu Dudu, Tiago Sousa, Ricardo Lopes, Tiago Correia e Allan Guilherme.

O arranque do encontro foi o mote perfeito para uma partida apaixonante. Ao cabo de 40 segundos, o marcador já anotava dois golos.

Recorde o filme do jogo 1 da final.

Ora, num dos primeiros toques, Allan aproveitou o adiantamento de Henrique para assinar um chapéu irrepreensível. Na resposta, pela esquerda, Tomás Paçó teleguiou o esférico entre as pernas do guarda-redes contrário.

De parada e resposta – e quando o Sporting já acumulava três faltas – o décimo minuto revelou-se fatal para o autor do empate. Isto porque, na sequência de uma reposição lateral, Tomás Paçó tanto quis afastar o perigo que acabou por desviar o esférico com o peito, em direção à baliza. Como tal, devolveu a vantagem aos forasteiros.

Ainda que a partida seguisse a um ritmo frenético, os comandados de Joel Rocha mantiveram o discernimento, delineando contra-ataques pragmáticos. Assim, ao 13.º minuto, Fábio Cecílio elevou a festa entre as dezenas de adeptos do Sp. Braga.

Zicky Té para todas as encomendas

De falta em falta, Sokolov reduziu, aos 16m. Dois minutos volvidos, quando ambas equipas registavam cinco faltas, Zicky Té repôs a igualdade, assinando o 19.º golo na Liga.

Do meio para a esquerda, o criativo português desembaraçou-se da pressão e atirou cruzado, descartando Dudu do lance.

Numa fase em que a vantagem leonina parecia uma questão de tempo, Tiago Sousa contrariou a festa em curso. Na sequência de uma reposição lateral, Paçó facilitou perante Allan e o capitão dos «Arsenalistas» encheu o pé, na cara de Henrique Rafagnin.

Em todo o caso, meros segundos depois, Zicky Té atraiu os defesas para o corredor central e assistiu Pauleta, que acelerou pela direita, para o 4-4. Assim, ao intervalo, havia expectativa quanto a uma etapa complementar igualmente fervorosa e imprevisível.

A noite de Tomás Paçó

No regresso dos balneários, os comandados de Nuno Dias precisaram apenas de dois minutos para agarrar, pela primeira vez, a vantagem no encontro (5-4). Pelo pé de Merlim, e numa jogada delineada pela direita, o tricampeão espreitou a vantagem na final da Liga.

Com os nervos à flor da pele, os cartões amarelos frustraram a equipa do Sp. Braga. Em simultâneo, Dudu agigantava-se para manter os «Guerreiros» no encontro. Não obstante, Tomás Paçó confirmou o domínio verde e branco, aos 26m. Uma vez mais, Zicky Té esteve na assistência, da direita para o meio.

Este golo introduziu um dado inédito nas finais da Liga. Pela primeira vez, foram marcados 10 golos.

Nove minutos volvidos, Tomás Paçó confirmou a noite de brilho – apesar do autogolo e do erro no 3-4 – e assinou o hat-trick. Quanto à assistência – espante-se! – Zicky Té somou o terceiro passe decisivo.

«Perdido por um, perdido por mil», terá pensado Joel Rocha. Como tal, apostou em Tiago Sousa como guarda-redes adiantado, atacando com mais uma unidade.

Por isso, nos derradeiros minutos, Pany Varela mirou a baliza deserta e juntou-se à lista de marcadores (8-4). Outro dado inédito: esta época, o Sp. Braga nunca tinha sofrido oito golos.

#FutsalSCP | ⏹ RAÇA DE LEÃO 💪



Vitória no primeiro jogo da final da Liga Placard ✅



⚽ Tomás Paçó (3), Sokolov, Zicky, Pauleta, Alex Merlim e Pany Varela.#SCPSCB // 8-4 pic.twitter.com/DZPbQwqm86 — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 8, 2024

E porque não há duas sem três, deixamos outra curiosidade: esta foi a primeira vitória do Sporting sobre o Sp. Braga nesta temporada, depois de duas derrotas e um empate.

Para a noite de terça-feira (21h30), o segundo «round» da final reserva pavilhão lotado em Braga. Por isso, Tiago Sousa e Joel Rocha deram o mote, garantido que os minhotos serão capazes de competir «mais do que 20 minutos».

Importa realçar que, na segunda parte, o Sporting triunfou por 4-0.

Numa eliminatória decidida à melhor de cinco partidas, o duelo de terça-feira poderá deixar o tricampeão nacional a uma vitória de um marco inédito no futsal português: o tetracampeonato.

Em todo o caso, o Sp. Braga tem um sonho, ou seja, o primeiro campeonato da história.