Este sábado foi recheado de goleadas no futsal. A propósito da 9.ª jornada, esta tarde, o Sporting venceu no reduto do Eléctrico (0-7). A primeira parte contou com três golos, de Taynan (5m), Pauleta (15m) e Guilherme (18m).

Na segunda parte, depois de Taynan ver o cartão amarelo (25m), Wesley França (25m) e Tatinho (27m) ampliaram a vantagem. Por fim, Guilherme selou o hat-trick, aos 28 e 39m.

Desta forma, os leões seguem igualados com o Benfica no topo, com 25 pontos. Ao cabo de quatro vitórias consecutivas na Liga, os leões recebem o Caxinas na próxima ronda, a 3 de janeiro.

Antes, o Sporting visita o Caxinas na Taça de Portugal, a 21 de dezembro, e disputa a Supertaça com o Sp. Braga, a 28 de dezembro.

Expulsão não impediu goleada do Benfica

As águias foram contundentes sobre a Sanjoanense, vencendo por 10-0. Na primeira parte marcaram Afonso Jesus (1m), Kutchy (13m) e Gugiel (20m). Na etapa complementar, Nunes (21m) e Moreira (26m) confirmaram a goleada.

Aos 26m, Leo Gugiel viu o cartão vermelho, mas tal não travou o ímpeto dos anfitriões. Por isso, um minuto volvido, Afonso Jesus bisou.

Até final, Kutchy (34m), Chishkala (37m), Carlinhos (39m) e André Coelho (40m) completaram a goleada.

Assim, o Benfica segue na liderança, com 25 pontos, mas igualado com o Sporting. Segue-se a receção ao Torreense, para a Taça, a 21 de dezembro. Quanto à Liga, a próxima jornada guarda uma visita ao Sp. Braga (3.º), a 4 de janeiro.

Outros resultados.

Torreense 4-2 Lusitânia

Caxinas 2-5 Sp. Braga

Leões Porto Salvo 4-1 Quinta dos Lombos