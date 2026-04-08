Futsal: Sporting e Famalicão nos «quartos» da Taça, Benfica com Leões de Porto Salvo
Duelos para a final a oito foram sorteados esta quarta-feira
O Sporting já conhece o primeiro adversário na «Final 8» da Taça de Portugal masculina de futsal. O Famalicão, foi o sorteado para os quartos de final, que decorre entre 22 e 26 de abril, no Pavilhão Multiusos de Gondomar
O sorteio ditou ainda um dos duelos mais aguardados da ronda, com os Leões de Porto Salvo a medir forças com o Benfica. Nos restantes encontros, destaque para o confronto entre equipas da II divisão, com o Nun'Álvares a defrontar o Viseu 2001, o que garante uma equipa do segundo escalão nas meias-finais, já o Ferreira do Zêzere joga com o Ladoeiro.
As meias-finais irão cruzar os vencedores destes encontros, num caminho que culmina na final agendada para Gondomar. Em caso de empate nos quartos e meias-finais, o vencedor será decidido diretamente através de grandes penalidades, enquanto a final prevê prolongamento antes de eventual desempate da marca dos nove metros.
Paralelamente, a Taça feminina também terá lugar no mesmo palco, entre 24 e 26 de abril, com o Benfica, detentor do troféu, a defrontar o Sp. Braga, enquanto Nun'Álvares e Gondomar discutem a outra vaga na final.