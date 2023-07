Sporting e Sp. Braga vão defrontar-se na primeira jornada da primeira fase do campeonato nacional de futsal, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na Cidade do Futebol.



Por sua vez, o Benfica vai receber o Eléctrico no pavilhão da Luz. Já o dérbi entre águias e leões, dois principais candidatos ao título, estão marcados para a 4.ª jornada, na Luz, e para a 15.ª, no João Rocha.



A primeira jornada da primeira fase do campeonato nacional de futsal está agendada para o fim de semana de 9 de setembro.



As doze equipas que vão disputar a Liga são o Torreense, o Caxinas, o Ferreira Zêzere, o Benfica, os Leões de Porto Salvo, o Sporting, o Fundão, o Candoso, o Sporting de Braga, o Belenenses, o Elétrico e o Quinta dos Lombos.