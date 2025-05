As equipas de futsal do Sporting e Benfica empataram 4-4, este domingo, no Pavilhão João Rocha, em jogo da 22.ª e última jornada da fase regular. Um resultado que permite aos leões terminar esta primeira fase no primeiro lugar, sem derrotas e com mais três pontos do que o rival. A equipa de Alvalade vai, assim, defrontar o Ferreira do Zêzere nos quartos de final, enquanto os encarnados irão medir força com o Eléctrico.

O Sporting chegou a esta fase com mais três pontos do que o Benfica e precisava apenas de um empate para garantir o primeiro lugar, enquanto Benfica, depois do empate na Luz (1-1), na primeira volta, estava obrigado a vencer para ter vantagem no confronto direto.

A verdade é que o Benfica entrou forte no jogo e adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto de jogo, com Gugiel a subir no campo e a rematar forte. Henrique ainda defendeu, mas já não conseguiu travar a recarga de Jacaré. Um lance que o guarda-redes brasileiro do Benfica, dono de um forte remate, iria repetir por várias vezes ao longo do jogo. Um resultado que lançava, de imediato, a equipa comandada por Cassiano Klein para o topo da classificação.

Com Rui Borges e Frederico Varandas a assistir ao jogo nas bancadas, o Sporting, privado de Taynan e Zicky (castigados), respondeu em força, com uma pressão alta que obrigou o Benfica a cometer erros. Pauleta, primeiro, depois Tomás Paçó, tiveram oportunidades para marcar, mas foi Rocha que acabou por empatar o jogo, aos 13 minutos, depois de Wesley ter «roubado» uma bola a Higor.

Numa altura em que ainda estavam a entrar adeptos para as bancadas, Wesley e Sokolov tiveram oportunidades flagrantes para virar o resultado, mas a última palavra antes do intervalo foi do Benfica, com Diego Nunes a atirar ao poste. Pelo meio, o Benfica chegou às cinco faltas, mas os leões não conseguiram rentabilizar o consequente livre direto.

O Sporting entrou depois na segunda parte determinado em marcar novo golo, Sokolov atirou à trave e, logo a seguir, Wesley marcou mesmo na recarga a um primeiro remate de Henrique. O Sporting colocava-se na frente do marcador, mas apenas por alguns segundos, uma vez que o Benfica empatou logo na resposta, mais uma vez na sequência de um pontapé forte de Gugiel, com Higor a marcar na recarga.

O Benfica recuperou novamente a vantagem, a dez minutos do final, com uma bomba de Chishkala que Henrique, tapado por Sokolov, nem viu partir, mas o Sporting empatou logo a seguir com um golo de belo efeito de Diogo Santos. Era o melhor período do jogo, com parada e resposta, e o Benfica voltou a passar para a frente, num remate de Higor que sofreu um desvio em João Matos e traiu Henrique.

Mais uma vez, o Sporting respondeu de forma célere, com Rocha a bisar no jogo e a fixar o resultado final em 4-4 a quatro minutos do final.

O Sporting termina, assim, a fase regular sem derrotas (18 vitórias e 4 empates) e com mais três pontos do que o Benfica, antes do arranque dos play-off dos quartos de final que começam já na próxima sexta-feira.

Os resultados da 22.ª jornada

Sporting-Benfica, 4-4

Lusitânia dos Açores-Caxinas, 0-5

Torreense-Eléctrico, 1-4

Sp. Braga-Fundão, 4-3

Sanjoanense-Leões de Porto Salvo, 4-0

Ferreira do Zêzere-Quinta dos Lombos, 5-2

Play-offs (quartos de final):

Sporting-Ferreira do Zêzere

Benfica-Eléctrico

Sp. Braga-Fundão

Leões de Porto Salvo-Quinta dos Lombos