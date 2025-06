O Sporting anunciou esta terça-feira que já esgotou os bilhetes para a deslocação da equipa de futsal ao Pavilhão da Luz para o quarto jogo da final do campeonato com o Benfica, marcado para as 20h00 desta quarta-feira.

Depois da última vitória no Pavilhão João Rocha (5-1), os leões estão em vantagem (2-1) e podem confirmar a conquista do pentacampeonato já na quarta-feira.

Em caso de derrota, o título será decidido num quinto jogo no Pavilhão João Rocha, previsto para as 19h00 de domingo.