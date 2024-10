A equipa de futsal do Sporting, tetracampeão de Portugal, estreou-se esta segunda-feira na nova edição do campeonato com uma goleada, no Pavilhão João Rocha, ao Fundão (6-1).

Os leões entraram com tudo no jogo e marcaram logo aos 16 segundos, por Tomás Paçó que viria a assinar um hat-trick. O internacional português bisou no jogo aos 12 minutos e levou os leões a vencer por 2-0 para o intervalo.

O Fundão ainda reduziu a diferença por Caio Pedro no início da segunda parte, mas a equipa de Nuno Dias voltou a disparar no marcador, com Pauleta a fazer o 3-1, antes de Tomás Paçó completar o hat-trick.

Já perto do final, Taynan também marcou, mas seria Allan Guilherme, o único reforço para a nova temporada dos campeões, a fixar o resultado final em 6-1.