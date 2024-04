A equipa de futsal do Sporting foi a Oeiras vencer os Leões de Porto Salvo por 7-4 e, desta forma, garantiu o primeiro lugar da fase regular, com mais cinco pontos do que o Sp. Braga quando falta apenas uma jornada para os playoff.

A equipa da casa, apesar de muito desfalcada, sem cinco dos seus habituais jogadores, conseguiu condicionar o jogo dos campeões e até marcou os dois primeiros golos, por Rúben Góis (10m) e Bruno Pinto (15m).

A perder, o Sporting reagiu em força e virou o resultado, com três golos em dois minutos, com Diogo Santos a bisar aos 16 e 17 minutos, com um golo de João Matos pelo meio. A equipa da casa ainda voltou a empatar, com um autogolo de Alex Merlim, mas os leões de Alvalade recuperam a vantagem por Tomás Paço.

Uma primeira parte eletrizante com uma quebra natural na segunda, mas com o Sporting por cima, com mais três golos marcados por Taynan (21m), Tomás Paçó (31m) e Pany Varela (35m), contra apenas um da equipa de Porto Salvo, assinado por Rúben Carrillo (33m).

Com este resultado, o Sporting assegura o primeiro lugar da fase regular, passando a contar com mais cinco pontos do que o Sp. Braga que, este domingo, recebe o Caxinas.

Nos outros jogos realizados este sábado, destaque para a goleada do Ferreira do Zêzere sobre o Candoso por 8-0, resultado que permite à equipa da casa assegurar, desde já, um lugar no playoff.

O Quinta dos Lombos também venceu o Elétrico, em Ponte Sôr, por 5-2 e, a uma jornada do fim, está em posição de playoff que pode confirmar, na última jornada, em casa, frente ao Torreense.

Os resultados da 21.ª jornada: