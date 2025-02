A segunda meia-final da Taça da Liga de futsal ditou um dérbi entre Benfica e Sporting.

Em Vila do Conde, Nuno Dias apostou em Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Zicky Té, Wesley e João Matos para defrontar as águias. Já Cassiano Klein colocou na quadra Léo Gugiel , Lúcio Rocha, André Coelho, Arthur e Jacaré.

Com o selecionador nacional Jorge Braz na bancada, os leões foram mais fortes e acabaram por vencer por 1-5, garantindo um lugar na final da competição.

Recorde aqui o desenrolar da partida.

Início de jogo perfeito do Sporting que logo aos 26 segundos abriu o marcador por intermédio de Zicky Té. O jogador dos leões marcou um grande golo a passe de Merlim e fez o primeiro do encontro.

Pauleta aos quatro minutos aumentou a vantagem. Recuperação alta de Zicky Té, que assistiu o ala dos leões que não se fez rogado e atirou para o fundo das redes defendidas por Léo Gugiel.

O Benfica reagiu à passagem do minuto oito. Lúcio, numa grande jogada, tira Taynan da frente e rematou direto ao ângulo da baliza do Sporting.

Ainda antes dos 10 minutos voltou a gritar-se golo no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. Merlim, num lance típico do italo-brasileiro voltou a devolver a vantagem de dois golos ao Sporting, num remate que Gugiel parece ter ficado mal na fotografia.

No segundo tempo o Benfica foi à procura de reduzir a diferença no marcador mas foi o Sporting que marcou. Taynan (32m) recuperou a bola na defesa e aproveitou a posição adiantada do guarda-redes do Benfica para fazer um chapéu perfeito.

O resultado não ficaria aqui. Pouco depois, aos 35 minutos Zicky Té aproveitou uma falha na construção do Benfica, aumentou a vantagem para 1-5 e confirmou os leões na final da competição.

Este domingo os leões juntam-se à Quinta dos Lombos, que venceu o Caxinas por 3-2 na outra meia-final, e juntos vão discutir o troféu da Taça da Liga