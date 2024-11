O Sporting goleou, esta quarta-feira, o SK Interobal Plzen, na segunda jornada do grupo C da Ronda de Elite da Champions de futsal, por 7-2 e ficou muito perto de assegurar a qualificação para a final four.



Tatinho (8m), Merlim (12m e 29m), Diogo Santos (21m e 28m), Sokolov (22m) e Taynan (36m) anotaram os golos leoninos com Francisco Mikus (33m) e Kaká (36m) a anotaram os golos de honra dos checos.



O Sporting isolou-se na liderança do agrupamento com seis pontos e ficou perto do apuramento, bastando um empate na derradeira ronda, contra o Sp. Braga, que soma três, tal como o Anderlecht, com o SK Interobal Plzen já de fora, sem pontos.