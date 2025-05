A equipa de futsal do Sporting venceu esta terça-feira o Ferreira do Zêzere, no Pavilhão João Rocha, com um categórico 4-0, no segundo jogo dos play-off dos quartos de final do campeonato, depois de ter sido surpreendido, no primeiro jogo em casa dos ribatejanos (4-5). O Benfica, por seu lado, voltou a vencer o Eléctrico e já reservou lugar nas meias-finais.

Depois da surpresa no primeiro jogo, a equipa de Nuno Dias entrou com tudo a jogar em casa, com Pauleta a abrir o marcador, aos 6 minutos, antes de Sokolov aumentar a vantagem aos 18, ainda antes do intervalo.

Já no segundo tempo, os leões mantiveram a pressão e acabaram por duplicar a vantagem com golos de Vinícius Rocha (24m) e Alex Merlim (29m).

Uma vitória que permite aos leões empatar o play-off (1-1) e, desta forma, jogar a «negra», no próximo domingo (20h00), outra vez no Pavilhão João Rocha.

Benfica já está nas «meias»

Quem não vai precisar de um terceiro jogo é o Benfica que, também esta terça-feira, voltou a vencer o Eléctrico, desta vez por 7-4, garantindo, desde já, a qualificação para as meias-finais.

A equipa da Luz já tinha vencido em Ponte Sôr por 5-4 e voltou, agora, a vencer, em casa, com golos de Silvestre (13 e 32m), Chiskhala (18m), Jacaré (31m), Arthur (35m) e Lúcio Rocha (37m). Pelos visitantes marcaram Thiago da Silva (20m), João Costa (22m), Fernando Cosme (36m) e Milton Dias (40m).

Esta quarta-feira disputam-se mais dois jogos dos quartos de final, com Sp. Braga a receber o Fundão (minhotos venceram primeiro jogo por 3-2), antes dos Leões de Porto Salvo defrontarem o Quinta dos Lombos (3-3, 6-5, gp no primeiro jogo).