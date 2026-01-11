A equipa de futsal do Sporting foi a Trás-os-Montes vencer o Valpaços por 11-4, em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga, garantindo a presença na final eight da competição, da qual é a actual detentora.

Os leões adiantaram-se no marcador logo aos 15 segundos, por Rocha, partindo depois para uma exibição em cheio. O Valpaços ainda empatou, aos 6 minutos, mas depois só deu Sporting. Felipe Valério recuperou a vantagem aos 8 minutos, com um disparo do meio da rua, antes de Bruno Pinto e Taynan ampliarem a vantagem antes dos dez minutos para 4-1.

Benfica vence nos Açores e avança na Taça da Liga

O Valpaços voltou a reduzir a diferença, aos 14 minutos, mas a equipa comandada por Nuno Dias voltou a disparar no marcador com golos de Merlim (17m), Diogo Santos (17 e 20m) e Henrique Rafagnin (18m), chegando ao intervalo já a vencer por 8-2.

Já na segunda parte, o Valpaços voltou a marcar, logo aos 23 minutos, reduzindo para 8-3, mas a resposta do Sporting foi imediata, com Bruno Pinto (28m) também a bisar no encontro, na sequência de uma bola parada. O Valpaços ainda marcou um quarto golo, aos 30 minutos, mas Allan Guilherme (32m) e Pauleta (39m) tiveram a última palavra.

O Sporting segue, assim, em frente na Taça da Liga e vai defender o título na final eight que vai ser disputada entre 11 a 15 de Março.

Resultados da primeira fase da Taça da Liga

Sexta-feira:

Sporting de Braga - (+) Eléctrico, 2-3

Sábado:

Barbarense - (+) Benfica, 1-6

Valpaços Futsal - (+) Sporting, 4-11

Quinta dos Lombos - (+) Torreense, 2-3

Portimonense - (+) Leões Porto Salvo, 4-4 (1-2 gp)

Ferreira do Zêzere – (+) Caxinas, 0-1

Famalicão - (+) Fundão, 3-6

Domingo:

Arsenal - Rio Ave, 13:00