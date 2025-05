O Sporting perdeu com o Cartagena nas grandes penalidades e fechou a edição de 2025 da Liga dos Campeões de futsal no quarto lugar.

Tomás Paçó e Sokolov marcaram os golos dos leões no tempo regulamentar, mas Motta e Waldinho acabaram por levar o encontro para o desempate da marca dos onze metros. Taynan, Wesley e Diogo Santos falharam para os leões. Recorde-se que o Sporting foi derrotado pelo Palma Futsal (3-0) nas meias-finais.

Chispi heroics in the shootout secures the win for Cartagena! 🥉#UCLFutsal | @JimbeeCartagena pic.twitter.com/n3FNMjvwHb