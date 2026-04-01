A equipa de futsal do Sporting foi esta quarta-feira ao Fundão vencer por 7-1, em jogo da 18.ª jornada da liga, voltando a reduzir a diferença para o líder Benfica para três pontos no topo da classificação.

Poucas horas depois do Benfica golear o Caxinas (5-1), os leões responderam com mais uma goleada, diante de um adversário que se apresentou com as segundas linhas, a poupar para as duas últimas rondas da fase regular.

Tomás Paçó abriu o marcador, aos 3 minutos, e depois a equipa de Nuno Dias disparou no marcador com golos de Bruno Pinto (7m) e Felipe Valério (12m).

A vencer por 3-0 ao intervalo, os leões levantaram o pé na segunda parte, mas continuaram a acentuar a diferença no marcador, com golos de Chishkala (29m) e Rocha (32m), antes da equipa da casa reduzir a diferença, com um autogolo de Tomás Paçó (35m). O Sporting voltou a carregar e chegou aos 6-1 por Alex Merlim, antes de Tiago Rodrigues fixar o resultado final a 27 segundos da buzina final.

Com esta vitória, o Sporting volta a reduzir a diferença para o Benfica para três pontos, quando faltam apenas duas jornadas para o final da fase regular.