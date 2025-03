Horas depois do triunfo do Benfica em casa do Torreense (3-1), o Sporting goleou na receção ao Ferreira do Zêzere, este sábado, por 7-3, na 15.ª jornada do campeonato nacional de futsal.

Anton Sokolov (4m), Diogo Santos (5 e 7m), Taynan (21 e 30m), Wesley Reinaldo (36m) e Bernardo Paçó (40m) fizeram os golos dos leões, enquanto Natan Minatti (20 e 27m) e Jô Cambangula (37m) marcaram para os visitantes.

Em Torres Vedras, Jacaré (16m), Higor Souza (20m) e Chishkala (36m) marcaram os golos dos encarnados e Nuno Miranda (37m) apontou o golo do conjunto anfitrião.

O Sporting, que na semana passada tinha goleado o Benfica para a Taça da Liga, é líder do campeonato de futsal, com 41 pontos, mais dois do que o Benfica, segundo classificado.

Os resultados da 15.ª jornada do campeonato nacional de futsal:

Eléctrico-Leões de Porto Salvo, 0-3

Torreense-Benfica, 1-3

Sporting-Ferreira do Zêzere, 7-3

Caxinas-Fundão, 2-4

Sporting de Braga-Dínamo Sanjoanense, 9-1

Domingo, 2 de março

Lusitânia-Quinta dos Lombos, 16h00 locais