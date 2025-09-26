O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o ala Diogo Santos.

Formado nos leões, o jogador de 22 anos esteve emprestado na temporada 2021/22, mas, desde então, tem conquistado espaço na equipa de futsal comandada por Nuno Dias.

«Sinto-me bastante feliz e concretizado por saber que posso contar com o apoio do Mister, que ele conta com o meu trabalho, e realizado por poder renovar por mais anos com o clube do meu coração», disse o internacional português, aos meios de comunicação do Sporting.

🗣 "Sinto-me bastante feliz e realizado por poder renovar por mais anos com o Clube do meu coração" - Diogo Santos 🦁



Declarações completas 👉 https://t.co/FKQkDdpRLH pic.twitter.com/2wUi4rJUtj — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) September 26, 2025

«A ambição e os objetivos são sempre os mesmos. Como qualquer jogador que joga neste clube, tenho de ter a ambição de ganhar todos os títulos. Mas, com certeza, o meu maior objetivo é voltar a ganhar a UEFA Futsal Champions League com este clube, algo que nos tem faltado nos últimos anos. Com o trabalho que temos feito, vamos dar uma boa resposta aos Sportinguistas», acrescentou.

Esta temporada, Diogo Santos soma dois golos em três partidas.

