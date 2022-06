Não há jogos iguais, mas o Benfica-Sporting da segunda partida da final do campeonato de futsal foi muito parecido ao primeiro: houve muitos golos, foi decidido no prolongamento e sorriu aos leões: vitória por 4-3.

Na Luz, as águias entravam mais pressionadas, fruto da derrota de há quatro dias em Alvalade, e na primeira parte corresponderam a essa pressão: Arthur abriu o marcador aos sete minutos, Taeybi ampliou o marcador aos 16.

Num jogo sempre jogado a uma intensidade elevada, os encarnados acabaram por controlar melhor as operações durante os primeiros 20 minutos, com exceção de um pequeno período em que André Sousa brilhou para negar o golo ao adversário.

Na segunda parte, no entanto, as coisas mudaram. E muito rápido. O Benfica deixou-se adormecer e o Sporting virou o resultado em um minuto. Tomás Paçó e Pany Varela marcaram no mesmo minuto, Pauleta fez o 3-2 à meia-hora de jogo.

Em desvantagem, a formação da casa teve de elevar o nível novamente, e chegou à vantagem a três minutos do fim, fruto de um autogolo de Erick.

Novo prolongamento entre as duas equipas, e novamente a sorrir ao conjunto de Nuno Dias: ainda no primeiro tempo, Pauleta fez o 4-3 e deixou o Sporting mais perto do triunfo.

O Benfica arriscou, foi para o guarda-redes avançado, mas Guitta levou a melhor sobre o clube da Luz, com várias intervenções de grande nível.

O jogo três da eliminatória disputa-se sábado, no Pavilhão João Rocha, e o Sporting será campeão se vencer esse encontro.