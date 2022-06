Emoção a rodos no primeiro jogo da final do campeonato de futsal, no Pavilhão João Rocha, com o Sporting a vencer o Benfica por 5-4, já no prolongamento, numa partida que teve mais de duas horas e meia. O Benfica chegou ao intervalo a vencer por 3-1, mas os leões alcançaram resultado idêntico na segunda parte e levaram o jogo para prolongamento. Foi já na etapa complementar que Pany Varela, com um remate de ângulo apertado, colocou os leões pela primeira vez em vantagem neste primeiro jogo.

Como é habitual nestas finais, o jogo começou a todo o gás, com as duas equipas a colocarem máxima intensidade nas quatro linhas, com o Pavilhão João Rocha praticamente cheio, a corresponder também no apoio às duas equipas. O Sporting entrou balanceado para a frente, com Guitta a subir muitas vezes no campo, mas foi o Benfica o primeiro a chegar ao golo, logo aos dois minutos, com Ivan Chishkala a recuperar uma bola e a lançar Rocha que marcou frente à sua antiga equipa.

O Benfica mal teve tempo para festejar, uma vez que o Sporting chegou ao empate logo a seguir, com Pany Varela a encontrar Esteban Guerrero junto ao poste e o espanhol a desviar para a baliza de André Sousa. Por falar em André Sousa, o guarda-redes do Benfica esteve depois em destaque, com três defesas de elevado nível, a travar o crescimento dos leões, que ganharam um novo ímpeto depois do primeiro golo.

Foi, assim, com o Sporting adiantado, que o Benfica recuperou a vantagem, aos oito minutos, com mais uma recuperação de Ivan Chishkala que, nesta altura já era um dos destaques do jogo. O russo interceptou uma bola de Pany Varela e bateu Guitta à vontade.

O Sporting procurou novamente uma reação rápida, mas Tomás Paçó, depois de um bom pormenor técnico, em que deitou André Sousa, atirou ao poste. Não marcou o Sporting, voltou a marcar o Benfica, com mais uma recuperação de Chishkala que permitiu a Jacaré bater Guitta e aumentar a vantagem para 3-1.

O intervalo chegou com o Benfica com uma vantagem de dois golos, numa primeira parte em que soube explorar ao máximo os erros do Sporting que teve mais bola, atacou mais, mas pagou bem caro pela ânsia de chegar ao golo.

A segunda parte começou de novo com o Sporting por cima e com os leões a reduzirem a diferença na sequência de um canto de Merlim. André Sousa não conseguiu suster a bola junto ao primeiro poste e Erick apareceu a finalizar junto ao segundo. Mais quatro minutos e novo golo do Sporting na sequência de um canto, desta vez marcado por Pany Varela, a meia altura, para o remate de primeira do capitão João Matos.

Os decibéis voltaram a subir nas bancadas do Pavilhão João Rocha, mas por pouco tempo, uma vez que o Benfica voltou a passar para a frente do marcador (4-3), na marcação de um livre de Rómulo, com Tayebi a rematar de primeira e a levar a bola ao ângulo superior. O jogo estava, nesta altura, em elevada rotação, com a constante troca de jogadores a permitir manter a intensidade nos píncaros e Pany Varela, a passe de Zicky, atirou à trave.

Golo de Cavinato leva o jogo para prolongamento

Os últimos minutos voaram num ápice e o Sporting teve de arriscar na ponta final, na tentativa de evitar a derrota, com Merlim a entrar como guarda-redes avançado a três minutos do fim. Com os leões lançados na frente, foi o Benfica que ameaçou o quinto golo, com Arthur a acertar, com estrondo, na trave. Já quase a entrar no último minuto do jogo, o Sporting voltou a despertar o Pavilhão João Rocha, numa jogada de insistência, com Cavinato, que tinha acabado de regressar ao jogo, a colocar a bola por entre as pernas de André Sousa e a empatar o jogo pela terceira vez.

Não houve mais golos no tempo regulamentar e o jogo foi para prolongamento, com o intervalo a proporcionar momentos de desportivismo, com Nuno Dias a abraçar Pulpis. A etapa complementar contou com um grande pormenor técnico de Zicky e, depois, com a expulsão de Jacaré que deixou o Benfica em inferioridade numérica durante dois longos minutos. O Sporting não conseguiu aproveitar a superioridade numérica, mas acabou por chegar à vantagem, já no segundo tempo, com um remate de Pany Varela de ângulo apertado, num altura em que vários jogadores do Benfica se queixavam de cãimbras.

Os leões estavam pela primeira vez em vantagem neste jogo e não a deixaram escapar até final, com o Benfica a jogar com Chishkala como guarda-redes avançado nos últimos minutos.

O Sporting coloca-se, assim, em vantagem numa final à melhor de três e já como segundo jogo marcado para a próxima quarta-feira (21h00), para o Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz.