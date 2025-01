O Sporting recebeu e venceu o Caxinas por 8-3, este domingo, no jogo que fechou a 10.ª jornada da Liga portuguesa de futsal.

A equipa treinada por Nuno Dias construiu a vitória com hat-trick de Anton Sokolov (3m, 8m, 38m), um golo de Zicky Té (17m), bis de Wesley Reinaldo (19m, 25m), um golo de Alex Merlim (24m) e outro de Pauleta (40m).

Os golos do Caxinas, treinado por Nuno Silva, foram marcados por Ricardo Marques (23m), Edson Moreira (30m) e Martín Dorda (33m).

Com este triunfo, o Sporting soma agora 28 pontos (nove vitórias e um empate) e iguala o Benfica no topo da classificação, com os leões a liderarem, fruto da melhor diferença de golos: 43 positivos (62-19) para 42 do Benfica (59-17). O Caxinas é 9.º classificado, com oito pontos.

Na próxima jornada, a 11.ª, há um Benfica-Sporting, a 11 de janeiro, sábado (16h00).

Antes dessa jornada, há acerto de calendário, com o Lusitânia-Sp. Braga, na terça-feira (21h00, 20h00 locais).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 28 pontos

2.º: Benfica, 28

3.º: Leões de Porto Salvo, 20

4.º: Sp. Braga, 18 (menos um jogo)

5.º: AD Fundão, 18

6.º: Quinta dos Lombos, 14

7.º: Eléctrico, 10

8.º: Torreense, 10

9.º: Caxinas, 8

10.º: Lusitânia dos Açores, 8 (menos um jogo)

11.º: Dínamo Sanjoanense, 5

12.º: Ferreira do Zêzere, 3