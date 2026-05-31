O Sporting entrou a ganhar nas meias-finais do Campeonato Nacional de futsal e ficou a apenas uma vitória da final. A equipa de Nuno Dias venceu este domingo no reduto do Sp. Braga por 4-2, no primeiro encontro de uma eliminatória disputada à melhor de três jogos.

Os campeões europeus assumiram cedo o controlo da partida e chegaram à vantagem aos seis minutos, por intermédio de Zicky Té, bem servido por Alex Merlim. Pouco depois, Tomás Paçó ampliou para os leões, novamente com assistência de Merlim, antes de Barreto reduzir para os minhotos ainda na primeira parte.

O Sporting manteve a superioridade após o intervalo e voltou a ganhar margem aos 34 minutos, quando Pauleta aproveitou um erro de Dudu para fazer o terceiro. O Sp. Braga ainda respondeu e encurtou por Bebé, relançando a discussão do resultado, mas já nos instantes finais Alex Merlim, depois de duas assistências, também assinou o nome na lista de marcadores e fechou o encontro em 4-2.

Com este triunfo, o Sporting fica em vantagem na meia-final e pode garantir a presença na final do Campeonato Nacional já na próxima quinta-feira, às 20h00, no Pavilhão João Rocha.