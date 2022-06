A equipa de futsal do Sporting deu um passe firme rumo à final do play-off do campeonato ao vencer no Fundão por um eletrizante 6-4, no primeiro jogo das meias-finais. A equipa da casa, com um forte apoio dos adeptos, ofereceu boa réplica até aos 4-4, mas depois deixou os leões escapar rumo à vitória.

A equipa da casa marcou primeiro, logo aos 3 minutos, por Nem, mas o Sporting virou o resultado antes do intervalo com golos de Pany Varela e Waltinho.

Já na segunda parte, o Fundão voltou a igualar o jogo, com um golo de Iury Bahia, na parte mais intensa do jogo. As equipas passaram a marcar à vez, até aos 4-4, com Esteban Guerrero e Alex Merlim a marcarem para os visitantes e a equipa da casa a responder à letra com um golo de Felipe Leite e um autogolo do infeliz João Matos.

O capitão dos leões acabou por redimir-se com o 5-4, enquanto Guitta fixou o resultado final em 6-4 mesmo sobre o apito final.

O Sporting fica, assim, a um curto passo da final, que pode ficar já definido no próximo domingo (15h00) quando receber o Fundão no Pavilhão João Rocha.

Na outra meia-final, já a decorrer, o Eléctrico recebe o Benfica em Ponte de Sôr.