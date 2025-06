Sporting e Benfica vão voltar a discutir o título de futsal, já a partir do próximo domingo, depois da equipa de Alvalade ter afastado os Leões de Porto Salvo esta terça-feira, no terceiro jogo das meias-finais, no Pavilhão João Rocha, com uma vitória por 3-2. Mais um jogo sofrido para os campeões nacionais, com a equipa de Oeiras a lutar pelo resultado até ao último suspiro do jogo.

Confira o FIME DO JOGO

Mais um grande jogo entre os dois emblemas, com os Leões de Porto Salvo a voltarem a colocar dificuldades aos leões de Alvalade, com uma forte entrada no jogo, desde logo, com um remate de Ré à trave, antes de Ruan Silvestre abrir o marcador, aos 2 minutos, com um grande golo. O antigo jogador dos leões ultrapassou Merlim e colocou a bola por entre as pernas de Bernardo Paçó.

O Sporting ainda reclamou uma alegada falta de Ré no início da jogada, mas a equipa de arbitragem, depois de rever as imagens, acabou mesmo por confirmar a vantagem dos visitantes.

Uma entrada que colocou os campeões nacionais em sentido e obrigados a fazer pela vida. A verdade é que a equipa de Nuno Dias, de volta ao banco, depois de castigo, reagiu muito bem, aumentando a pressão e aacabou por conseguir chegar ao empate, aos 9 minutos, com Rocha, acabado de entrar, a rematar forte e cruzado. A bola foi às malhas laterais e saiu, mas foi mesmo golo.

Mais três minutos e novo golo de Rocha, agora com assistência de Tomás Paçó, a levar os adeptos ao delírio. Era o melhor período do Sporting, com uma elevada posse de bola e muitas oportunidades, mas com André Sousa inspirado na baliza dos Leões de Porto Salvo, a festejar todas as defesas diante da sua antiga equipa.

No entanto, num lance caricato, o Sporting chegou mesmo ao terceiro golo, aos 16 minutos, quando Ré, junto à linha lateral, atrasou para André Sousa, mas o guarda-redes estava adiantado e a bola foi direta para a baliza. André Sousa foi logo consolar o companheiro de equipa que estava desolado.

Já muito perto do intervalo, os Leões de Porto Salvo voltaram a crescer e acertaram duas bolas nos ferros, com destaque para uma bomba de Mamadou Touré que deixou a baliza de Bernardo Paçó a abanar.

Que grande golo de Mamadou Touré e mais um pormenor caricato

A segunda parte foi menos intensa, ou melhor, teve menos oportunidades, com os visitantes a voltaram a colocar o Sporting em sentido. Tomás Paçó até teve uma boa oportunidade para deixar a equipa da casa mais confortável, mas logo a seguir, Mamadou Touré voltou a silenciar o João Rocha com um grande golo: o jogador dos Leões de Porto Salvo, que já tinha rematado à trave, escapou à marcação de Pauleta e deixou Bernardo Paçó pregado ao chão com uma bomba indefensável.

Ainda faltavam oito minutos para o final e, apenas com um golo de vantagem, o Sporting ainda tremeu, sobretudo quando os Leões de Porto Salvo abdicaram do guarda-redes para jogarem de cinco para quatro.

Ainda houve mais uma situação caricata neste jogo, com as duas equipas a pedirem, em simultâneo, a revisão de dois lances distintos: os Leões de Porto Salvo pediam um possível penálti, enquanto o Sporting queria um cartão vermelho, mas o árbitro, depois de ver as imagens, recusou os dois pedidos.

Os últimos instantes foram de enorme tensão, mas o resultado não voltou a sofrer alterações e é o Sporting que está de volta à final. O título com o Benfica começa já a ser discutido no próximo domingo, no Pavilhão da Luz, a partir das 18h00.