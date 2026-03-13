Taynan revelou esta sexta-feira que foi submetido a uma operação após sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo, lesão contraída em outubro, no dérbi perdido pelo Sporting por 4-2.

O jogador de futsal confirmou que a intervenção cirúrgica já foi realizada e que agora inicia o processo de recuperação, que o deverá afastar das quadras até ao final da temporada.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o atleta admitiu que viveu momentos difíceis após a lesão, sobretudo porque tinha acabado de recuperar de um problema no outro joelho.

«Fiquei muito abalado porque vai me afastar das quadras por um tempo», escreveu, acrescentando que agora encara «um novo desafio: recuperar, trabalhar duro e voltar ainda mais forte».

O clube leonino também reagiu publicamente à situação, deixando uma mensagem de apoio ao jogador.

«Taynan sofreu uma lesão e vai continuar a apoiar o futsal do Sporting em todos os momentos. As melhoras, leão», pode ler-se nas redes sociais do clube.