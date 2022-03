Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, foi alvo de um processo disciplinar da parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência das criticas do dirigente à arbitragem do jogo da final da Taça da Liga de futsal vencida pelo Sporting.

Um processo promovido por uma queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e pelo Conselho de arbitragem «tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem».

O Sporting venceu o Benfica na final da Taça da Liga por 5-2 e, no final do jogo, o dirigente referiu-se à arbitragem do jogo com expressões como «vergonha», «palhaçada» e «roubo».