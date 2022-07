O antigo internacional Vítor Hugo, guarda-redes da equipa de futsal do Sp. Braga desde 2014, decidiu terminar a carreira ao mais alto nível, aos 39 anos, para seguir novos desafios profissionais.

O experiente guarda-redes, campeão da Europa e do Mundo, deixou marca forte no clube minhoto que representou nos últimos oito anos, com destaque para o seu contributo no vice-campeonato de 2016/17, assim como nas presenças da UEFA Futsal Cup e nas finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga.

O Sp. Braga, em comunicado, agradeceu a «dedicação, empenho e profissionalismo» de Vítor Hugo.