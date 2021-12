O selecionador português de futsal, Jorge Braz, assumiu esta quinta-feira que teve muita dificuldade em definir os convocados para o Euro 2022, o que representa um «excelente sinal» na valorização do jogador português na modalidade.

«Existem muitas opções e é um excelente sinal haver esta dificuldade. Do ponto de vista humano, lamentamos a ausência de pessoas que nos são muito queridas e com enorme competência, que, se estivessem cá, a confiança era total, como é nestes 14, que achamos que são a equipa ideal para a competição que se avizinha», afirmou, em conferência de imprensa.

«Portugal é claro candidato, mas favoritos há vários. Acho que toda a gente se recorda ainda muito bem da dificuldade de quase todos os jogos do Mundial. O Europeu será certamente igual ou ainda mais difícil, até pela forma como olham para nós», defendeu.

Sobre a ausência de Ricardinho, ele que se retirou da Seleção Nacional, Jorge Braz salientou que a abordagem da equipa das quinas se mantém e que toda a gente tem de «perceber o que é funcionar coletivamente e ser Portugal, o que significa muita coisa».

«A melhor forma de abordar a forma como os outros olham para nós é nós olharmos só para nós. Estamos sempre tão preocupados com o que vem de fora, quando temos é de ser competentes internamente. Se olham para nós como um alvo a abater, olham para nós como uma seleção capaz de vencer as grandes competições. É um problema maior para eles do que para nós. Temos de continuar a ser nós próprios», atirou.

O Europeu de 2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 06 de fevereiro. Portugal foi sorteado no grupo A, juntamente com o organizador, Sérvia e Ucrânia.