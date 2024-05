Mário Silva, treinador da equipa de futsal do Benfica, assumiu total responsabilidade na derrota diante dos espanhóis do Palma (3-4 nos penáltis, após 4-4 no final do prolongamento), na primeira meia-final da Champions de futsal, esta sexta-feira, em Erevan, na Arménia.

«É responsabilidade minha. Não consegui encontrar quatro atletas que conseguissem equilibrar emocionalmente a equipa dentro de campo na segunda parte, de forma a sermos rigorosos e disciplinados. Custa preparar determinadas situações que vão acontecer em jogo, em que os atletas fizeram de tudo nos treinos para que as coisas corressem bem e, na segunda parte, não conseguimos sair uma única vez», começou por referir o treinador nas entrevistas rápidas que se seguiram ao jogo.

O Benfica estava a vencer por 4-2 a três minutos do final, mas permitiu o empate do atual detentor do título. «O Palma é uma belíssima equipa, mas o Benfica é melhor. Hoje não o conseguir ser por responsabilidade do treinador. É de louvar a forma como chegámos aqui e o que estes atletas se dedicaram, esta era a competição que mais queríamos ganhar este ano, mas não conseguimos», prosseguiu.

O Benfica chegou a estar em vantagem numérica, depois da expulsão de Ernesto, mas não conseguiu aproveitar para solidificar a vantagem. «Tivemos a felicidade de beneficiar de uma expulsão, mas, quando não marcamos, o adversário pode crescer. O Palma cresceu com a entrada do Luan Muller. Queríamos conter as investidas, mas isso foi mal feito, os atletas não tiveram capacidade de interpretar o que estava definido, com desequilíbrio emocional», comentou.

Uma enorme desilusão para o Benfica que já não chega a uma final desde 2010. «Não vale a pena mandarmos poeira para cima do que aconteceu. Era um grande objetivo que tínhamos, não conseguimos e devemos muito a esta instituição. Propusemo-nos a vencer não apenas por sermos o Benfica, que tem necessariamente de estar nas fases finais, mas sim porque sentimos que temos capacidade para tal», referiu ainda.

Bruno Coelho: «Só nos podemos queixar de nós próprios»

Bruno Coelho, capitão do Benfica, dirigiu-se aos adeptos no final do jogo. «Quero pedir desculpa aos nossos adeptos. Fizemos tudo para tentar ganhar o jogo, mas só nos podemos queixar de nós próprios. Tínhamos uma vantagem de dois golos e não a conseguimos segurar. Temos de continuar a crescer em maturidade. Merecíamos e queríamos mais, a desilusão é grande», destacou.

Uma derrota difícil de assimilar. «É difícil justificar. Foram momentos pontuais do jogo em que não estivemos tão bem e podíamos estar melhor. Foi culpa própria. Agora é analisar o que esteve de menos bem e continuar a trabalhar. É um golpe duro, pois queríamos muito conquistar a Liga dos Campeões. Ainda temos uma medalha para ganhar, que não é a que queríamos, e ainda temos o campeonato para conquistar. É nisso que nos vamos focar», destacou ainda.