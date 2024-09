Na tarde de domingo, o Irão triunfou sobre França (4-1), no encerramento do Grupo F do Mundial que decorre no Uzbequistão. Num encontro de baixa intensidade, que apenas serviu para cumprir calendário, ficou evidente alguma displicência, a começar pelo guardião francês.

Este jogo permitiu à França descer ao segundo lugar do grupo, evitando Marrocos nos «oitavos» e, possivelmente, o Brasil nos «quartos». Por isso, os gauleses jogarão ante Tailândia e, na eliminatória seguinte, com Paraguai ou Afeganistão.

No X – antigo Twitter – o selecionador da Líbia, o espanhol Ricardo Iñiguez, garantiu que esta federação avançará com uma queixa contra França e Irão, pelo jogo «vergonhoso» e por, alega, combinarem o resultado.

Na mesma rede social surgem informações de que o Paraguai ponderará reforçar a retórica da Líbia.

Libya 🇱🇾 procede a la denuncia del partido por Match FIXING, es una vergüenza para nuestro deporte — Ricardo Iñiguez (@IniguezCalabuig) September 22, 2024

Me comentan que Paraguay también va a impugnar el Francia vs. Irán por posible amaño. La imagen que se ha dado ya es pésima, imaginaros si hay sanción. Hemos vuelto a quedar a la altura del betún. #FutsalWC — David Candelas (@CandelasJr) September 22, 2024

Entre as Inúmeras reações, Erick Mendonça e Tomás Paçó juntaram-se ao coro de críticas.

Nos «oitavos» do Mundial, Portugal jogará com o Cazaquistão na tarde de quinta-feira (16h). Antes, entre terça e quarta-feira, haverá: Brasil-Costa Rica, Países Baixos-Ucrânia, Espanha-Venezuela e Paraguai-Afeganistão.

Para quinta-feira está também agendado o Irão-Marrocos. Por fim, na sexta-feira terá lugar o Tailândia-França, além do Argentina-Croácia.

A Seleção Nacional, campeã do Mundo, cruzará com o vencedor deste último duelo.

O Mundial no Uzbequistão decorrerá até 6 de outubro.