André Coelho, fixo do Barcelona e da seleção nacional de futsal, deixou rasgados elogios a Ricardinho, que se vai despedir da seleção num jogo particular com a Bélgica, em Gondomar.

Para o antigo jogador do Benfica, Ricardinho é o melhor jogador de sempre da modalidade e dificilmente alguém chegará ao nível apresentado pelo português.

«Nunca ninguém chegou perto do nível dele e acho que dificilmente alguém chegará. É uma homenagem mais que justa ao maior embaixador da modalidade. É um colega e amigo que sempre deu tudo por nós. Pena para nós que será a última vez que vamos contar com ele dentro de campo», afirmou André Coelho, citado pela Federação Portuguesa de Futebol .

O internacional português declarou ainda que a festa pela revalidação do título europeu já ficou para trás e que é hora de encarar novos desafios.

«É a continuação do trabalho, os títulos que conquistámos já fazem parte do passado e agora o que importa é o que vamos fazer daqui para a frente. Acabou a festa e agora é foco total nesta nova etapa que aí vem», disse.

Coelho é um dos 15 convocados pelo selecionador Jorge Braz para um estágio que inclui dois jogos de preparação com a Bélgica, na quinta-feira e no sábado, respetivamente em Gondomar e Santo Tirso.

«Ganhar títulos pela seleção nacional é sempre dificílimo. Somos vistos de outra forma, todos olham para nós como o alvo a abater. A nossa tarefa é cada vez mais exigente. Vamos procurar manter a competitividade e o nosso nível», rematou.