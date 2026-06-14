O Nun’Álvares recusou entregar o título e levou a final do Campeonato Nacional feminino de futsal para o quinto e decisivo jogo, ao golear este domingo o Benfica por 5-1, em Fafe. A eliminatória fica agora empatada a duas vitórias para cada lado e será decidida a 20 de junho, no Pavilhão da Luz.

Perante um ambiente fervoroso, as campeãs nacionais entraram melhor e colocaram-se em vantagem logo aos quatro minutos, por intermédio de Camila Silva. O Benfica respondeu pouco depois, com Janice Silva a restabelecer a igualdade, mas a equipa minhota voltou a adiantar-se antes do intervalo, graças a um golo da veterana Ana Azevedo.

O momento que do encontro surgiu já na segunda parte e ficará certamente na memória de quem assistiu ao jogo. Aos 24 minutos, Lídia Moreira recebeu um passe longo de Jana e, de pontapé de bicicleta, assinou um dos golos da temporada para fazer o 3-1.

Ainda sob o impacto do golo espetacular, o Benfica voltou a sofrer poucos segundos depois. Desta vez, Lídia Moreira trabalhou bem na área e ofereceu o golo a Jana, que aumentou para 4-1. As encarnadas sentiram o golpe e nunca mais conseguiram reentrar verdadeiramente na discussão do resultado.

Na reta final, Paulo Roxo apostou no 5x4, mas foi novamente o Nun’Álvares a marcar. Lídia Moreira bisou na partida, aos 37 minutos, concluindo uma excelente jogada individual de Ana Azevedo e fixando o resultado em 5-1. Já no último minuto, Maria Rocha defendeu ainda uma grande penalidade apontada por Fifó.

Com a série empatada a 2-2, tudo será decidido na próxima sexta-feira, na Luz. O Benfica procura recuperar o título, enquanto o Nun’Álvares tenta revalidar a conquista alcançada na época passada.