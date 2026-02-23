Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, depois da derrota diante do Benfica (3-4), no Pavilhão da Luz, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Acho que este resultado é completamente injusto e diria o mesmo se tivesse ficado 3-3. Acho que o Sporting foi melhor, principalmente porque criou as oportunidades mais claras e mais flagrantes no que diz respeito ao desenvolvimento do jogo».

«É completamente demérito nosso, a forma como levámos este [último] golo. Nos outros, somos nós, situações em que há mérito ou não, mau acompanhamento, um contra um que tem mais sucesso em termos ofensivos que defensivos, tudo isto é por nós. Aqui, nós termos a bola a quatro segundos do fim e perdermos o jogo com a bola em nosso poder é que é inadmissível numa equipa como o Sporting que quer ser campeã da Europa e ganhar todas as competições em que se encontra».

Perspetiva para a segunda mão (6 de março, no Pavilhão João Rocha)

«Mesmo que tivéssemos empatado, tínhamos de a ganhar. Senão, tínhamos que ir para o prolongamento, em caso de empate, e com a derrota seríamos eliminados. Portanto é pena, porque se o tivéssemos ganho por um ou dois ou empatássemos, teríamos vantagem. Assim, perdêmo-la de uma forma ingénua».

«Se estivemos cinco vezes na cara do guarda-redes e não marcámos, parece-me claramente que é um dos aspetos que devemos melhorar. Temos de ser um pouco mais eficazes, no momento em que chegámos à zona de finalização, dentro dos sete metros, nem sequer houve guarda-redes a defender».