Nuno Dias: «Acho que este resultado é completamente injusto»
A reação do treinador do Sporting depois da derrota na Luz no primeiro jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões
Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, depois da derrota diante do Benfica (3-4), no Pavilhão da Luz, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
«Acho que este resultado é completamente injusto e diria o mesmo se tivesse ficado 3-3. Acho que o Sporting foi melhor, principalmente porque criou as oportunidades mais claras e mais flagrantes no que diz respeito ao desenvolvimento do jogo».
«É completamente demérito nosso, a forma como levámos este [último] golo. Nos outros, somos nós, situações em que há mérito ou não, mau acompanhamento, um contra um que tem mais sucesso em termos ofensivos que defensivos, tudo isto é por nós. Aqui, nós termos a bola a quatro segundos do fim e perdermos o jogo com a bola em nosso poder é que é inadmissível numa equipa como o Sporting que quer ser campeã da Europa e ganhar todas as competições em que se encontra».
Perspetiva para a segunda mão (6 de março, no Pavilhão João Rocha)
«Mesmo que tivéssemos empatado, tínhamos de a ganhar. Senão, tínhamos que ir para o prolongamento, em caso de empate, e com a derrota seríamos eliminados. Portanto é pena, porque se o tivéssemos ganho por um ou dois ou empatássemos, teríamos vantagem. Assim, perdêmo-la de uma forma ingénua».
«Se estivemos cinco vezes na cara do guarda-redes e não marcámos, parece-me claramente que é um dos aspetos que devemos melhorar. Temos de ser um pouco mais eficazes, no momento em que chegámos à zona de finalização, dentro dos sete metros, nem sequer houve guarda-redes a defender».