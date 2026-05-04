O Sporting inicia esta sexta-feira a final four da UEFA Futsal Champions League. A sexta consecutiva para os leões. Nuno Dias, treinador da equipa, destacou a importância de a equipa voltar a festejar o título que escapa há cinco anos.

«Não sei quais são as vontades das outras três equipas, acredito que sejam iguais. Há uma vontade enorme de festejarmos, de voltarmos a ser felizes nesta competição», começou por referir em declarações aos jornalistas no treino a aberto do Sporting.

O Sporting, recorde-se, eliminou o Benfica nos «quartos» para avançar na competição.

Os leões enfrentam, seta sexta-feira (16h30), os bicampeões espanhóis do Cartagena para as «meias» da competição. Este ano, a final four decorre em Pesaro, Itália.

Dias garantiu que os espanhóis não terão mais motivação do que a armada lusa.

«O nosso foco tem sido para o Cartagena, bicampeão espanhol, que é o primeiro adversário e o mais importante neste momento. Acredito que vão estar bem, que estão motivados, garantidamente não mais do que nós, mas será um encontro difícil para o qual nos estamos a preparar muito bem», garantiu.

O Sporting já venceu duas edições da Liga dos Campeões – 2019 e 2021. Porém, há três anos que o vencedor é o mesmo: os espanhóis do Palma. Para o treinador leonino, qualquer uma das quatro equipas pode vencer a competição.

«Acreditamos que tivemos um percurso que nos fez merecer estar entre os quatro melhores da Europa. Estas quatro equipas têm as mesmas chances de serem as últimas a subir ao palco no domingo. Cabe-nos a nós dar o máximo possível», salientou.

Na outra meia-final o Palma mede forças com os franceses do Étoile, também na sexta-feira (19:30). A final está marcada para domingo, às 17:00.