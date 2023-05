Nuno Dias, treinador da equipa de futsal do Sporting, espera que os leões tenham uma nova entrada forte na final da Liga dos Campeões, frente ao Palma Futsal, os carrascos do Benfica, no jogo que vai decidir o título este domingo (19h00).

Na meia-final, frente aos belgas do Anderlecht, o Sporting marcou três golos nos três primeiros minutos e, depois, mais dois até ao minuto seis e acabou por vencer por 7-1.

«Todos os minutos contam. Começar bem os jogos é uma boa forma de contagiar todos os intervenientes positivamente. Isso foi positivo para nós [na meia-final], começámos muito bem. Sabemos a importância de estar na frente nestes jogos. O Palma também entrou forte e determinado [frente ao Benfica] e acredito que ambos vão querer ter esse registo», destacou o treinador na antevisão do jogo.

O Sporting chegou a estar a vencer o Anderlecht por 6-0 [venceu por 7-1], mas o Palma também chegou a ter uma vantagem de 3-0 frente ao Benfica [venceu por 4-3].

«[O Palma] É uma equipa que me agrada ver jogar. Identifico-me em muitos momentos. Tem muitas situações estratégicas com qualidade e uma dinâmica de jogo muito forte, movimenta-se muito bem, depressa, é intensa tanto no processo ofensivo e defensivo, agressiva a defender, procuram muitos espaços entrelinhas e com tabelas, uma equipa muito móvel e rápida, forte nos vários momentos do jogo», analisou o técnico.

Nuno Dias espera dificuldades diante da equipa espanhola, mas também encontrou debilidades que a sua equipa pode explorar.

«Analisámos as dificuldades mostradas pelo Palma quando o Léo Gugiel [guarda-redes do Benfica] subia e, no final do jogo, com guarda-redes avançado. Espero não utilizar o guarda-redes avançado, mas espero criar dificuldades com a subida dos guarda-redes. Acredito que hoje tenham trabalhado esse aspeto e corrigido algumas situações, mas pretendemos surpreendê-los no domingo e espero que o consigamos fazer», apontou.

Sobre o Palma dispor do fator casa no encontro decisivo, Nuno Dias lembrou as outras conquistas do Sporting na Liga dos Campeões, nomeadamente a primeira, no reduto do Kairat, no Cazaquistão, com 12.500 espetadores contra a equipa lisboeta, já experiente nestes jogos.

João Matos: «O grupo está com uma vontade tremenda de ganhar a terceira»

João Matos, capitão do Sporting, também compareceu na antevisão à final, considerando que a «chave» do triunfo passará pela crença dos jogadores nas suas qualidades e como poderão anular a estratégia do Palma, mas com consciência dos perigos do adversário.

«O grupo está motivado e ambicioso, com uma vontade tremenda de ganhar a terceira Liga dos Campeões, mas conscientes dos perigos do adversário. Acreditamos muito no nosso valor. A chave passará muito por acreditar nas nossas qualidades e na forma de poder anular o Palma, também com desconfiança no que podem apresentar», realçou.

Único jogador presente em todas as sete finais europeias do Sporting, João Matos disse que, apesar da maior importância, «dorme-se tranquilamente» na véspera, revendo o plano de jogo «com calma, adormecer sobre esse tema e acordar com isso bem fresco».

«Há pequenos ajustes que temos de fazer. É a beleza deste desporto, é o jogo do gato e do rato. Eles defenderam mal o ‘5x4’, certamente vão preparar coisas diferentes para nos surpreender e nós também. Há pouco tempo para isso, mas os pormenores fazem a diferença e queremos muito que os pormenores saiam a nosso favor», concluiu o fixo.

O Sporting, campeão europeu em 2018/19 e 2020/21, defronta os espanhóis do Palma, estreantes em competições continentais, na final da Liga dos Campeões, no domingo (19h00), no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca.