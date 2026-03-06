Nuno Dias, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória (7-4) frente ao Benfica para os «quartos» da Liga dos Campeões. O técnico analisou a Final Four, elogiou Zicky e respondeu sobre um regresso de… Guitta.

Análise à Final Four

«Sem ter feito uma análise aos adversários, como é lógico, vai estar na Final Four o bicampeão espanhol, o tricampeão europeu, o Sporting e uma equipa francesa que, não com este nome, já tinha estado numa Final Four. São quatro equipas. Qualquer uma, na minha opinião, vai poder aspirar a vencer a competição. Todas elas têm qualidade e coisas muito boas. Vamos ver o que o sorteio dita e como é que vamos estar na altura. Naquilo que depende de nós, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para conseguir esse objetivo (ser campeão).»

Houve jogadores que não treinaram a semana toda

«Foi extraordinário. E merecemos. Ganhámos com categoria, qualidade e nível num ambiente extraordinário. Acima de tudo entrámos com uma determinação. Entrámos destemidos a querer pressionar o campo todo, a querer roubar no campo todo. A mostrar o que é que queríamos fazer, para onde é que queríamos levar o jogo. A forma como nós acordámos que a melhor forma de jogar este dérbi seria com uma entrada forte. Alguns jogadores super limitados…. posso dizer que dois jogadores não treinaram a semana toda. Hoje é sexta-feira de segunda até sexta não treinaram. O sacrifício deles para hoje poderem ajudar foi absolutamente extraordinário. Portanto, isto diz bem do que é a união esta equipa tem. A entrega e o esforço. É um orgulho de liderar homens que têm este tipo de perfil.»

Guitta de regresso ao Sporting?

«Estou preocupado é com o Bernardo, com o Tomás e com o Zicky, com o Henrique e com o Gonçalo. Achas que quero saber do Guitta? O Guitta esteve aqui no Sporting, teve o seu momento e saiu por vontade dele. Seja feliz, nada mais.»

Exibição do Zicky

«O Zicky não jogou muitos minutos, mas o é um jogador extremamente importante. Contagia toda a gente à volta, não só quem joga, quem está de fora também. Pela alegria que ele coloca no jogo. Mais uma vez foi muito importante, já tinha sido no jogo 1. Sempre que joga e está disponível é importante. Nós queremos continuar a contar com importância dele.»