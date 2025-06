Declarações de Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, depois da derrota no prolongamento diante do Benfica (5-7), no Pavilhão da Luz, no quarto jogo dos play-off da final do campeonato. Título vai ser decidido no próximo domingo (19h00) no quinto e último jogo.

«O que conta e fica é o resultado final. O Benfica venceu no prolongamento e empata esta final. Falta uma vitória às duas equipas. É descansar e analisar. Acho que cometemos alguns erros defensivos, que normalmente não costumamos cometer, e vamos com o sentimento de que os pagámos demasiado caro. Se queremos ser campeões, temos de os corrigir».

«Acho que o Benfica pode muito bem explorar o pivô mais vezes, pela forma leal como os nossos fixos disputam os duelos. Se acontecesse o mesmo do outro lado, talvez os jogos fossem diferentes. A ausência do Tomás Paçó é sempre um dado importante nesse aspeto, mas o Higor de Souza e o Jacaré fazem sempre muito tempo de jogo».

«O Zicky Té tem mais quinze faltas cometidas do que o pivô do Benfica, para aí. Acho que os jogos deviam ser mais leais, tal como o Diogo Santos e o Wesley Reinaldo defendem. Isso não serve de desculpa, podíamos ter ligado melhor».