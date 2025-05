Nuno Dias não escondeu a desilusão depois da derrota do Sporting diante do Palma (0-3), em jogo das meias-finais da Champions de Futsal, esta sexta-feira, em Le Mans.

«[Acabar o jogo sem golos] não é uma coisa muito normal acontecer. É um jogo equilibrado. Sem rever o jogo, mas do que me recordo, o Sporting foi melhor do que o Palma, pelo menos até ao 1-0. Depois, cometemos alguns erros de precipitação, de querer forçar, de querer chegar ao empate depressa demais. Forçámos algumas situações que permitiram ao Palma criar e até podia ter aumentado, nessa altura», começou por destacar o líder dos leões.

O Sporting consentiu o primeiro golo numa saída para o ataque e depois consentiu mais dois, na ponta final do jogo, quando procurava o empate.

«Numa situação de risco total, de cinco para quatro, sofremos dois golos, que desvirtuam completamente o que foi o jogo. O resultado não tem nada a ver com aquilo que aconteceu em campo. Em grande parte do tempo, o Sporting foi melhor, criou mais finalizações, mas encontrámos pela frente uma equipa que tem qualidade e hoje não estávamos inspirados na finalização. E só ganha uma [equipa]», prosseguiu o treinador.

O Sporting falha, assim, uma nova final e vai voltar a jogar, no próximo domingo, pelo terceiro lugar. «Infelizmente, hoje não conseguimos o resultado que queríamos e pelo qual lutámos. Não há nada a apontar à atitude, ao querer e à vontade que os jogadores apresentaram em campo. A equipa não vai querer sair daqui com outro resultado negativo. Queremos fazer melhor do que no ano passado, em que não conseguimos nenhuma vitória nesta fase. Já que não vamos disputar a final, pelo menos conseguir o terceiro lugar, que é aquilo que nos sobra neste momento», comentou ainda Nuno Dias.

Bernardo Paçó: «Jogo foi decidido num pormenorzinho de sorte»

Bernardo Paçó, guarda-redes dos leões, considera que, num jogo equilibrado, a equipa espanhola teve a sorte do seu lado. «Para mim, [o jogo] foi decidido num pormenorzinho de sorte, que foi o primeiro golo do Palma Futsal. Claro que há vários fatores, mas nem sequer é o passe de risco. É o estar concentrado, poder reagir à bola ou não, mas é sempre um lance infeliz. Foi pura sorte, e foi isso que desbloqueou o jogo e trouxe o Palma para cima, porque até lá tivemos o controlo», analisou.

O Sporting ainda foi à procura do empate, mas acabou a meia-final em branco. «Mesmo depois, temos oportunidades para fazer o empate e não conseguimos. Neste momento, é uma desilusão e as palavras vão todas para os nossos adeptos que estiveram aqui presentes. Foi uma magnífica presença deles, tentaram empurrar-nos para a vitória e a maior desilusão é não lhes termos dado a vitória», destacou ainda Bernardo Paçó.