O Sporting joga neste sábado a meia-final da Liga dos Campeões, diante dos espanhóis do Inter Movistar, com quem já disputaram o acesso à final da prova em 2018-2019, quando conquistaram o troféu, mas Nuno Dias espera um jogo muito distinto.

«Além de uma quantidade enorme de jogadores diferentes, as ideias são diferentes, tanto ao nível individual, coletivo ou de organização. A única coisa idêntica são as camisolas e os emblemas», apontou Nuno Dias.

No entanto, em conferência de imprensa de antevisão à partida, afirmou que, apesar das diferenças, a equipa dos ‘leões’ «tem qualidade e vai certamente fazer um bom jogo», diante de um adversário num «extraordinário momento de forma».

«Esperamos um Inter competitivo, mas estamos focados no que será o nosso empenho, organização, trabalho, jogadores e estratégias. Esse será o foco maior, obviamente com atenções no que o nosso adversário nos vai colocar», sublinhou.

De Almaty para Zadar, onde se está a disputar a fase decisiva da prova continental, o Sporting tem transportado aquilo que o técnico defende ser o que faz maior diferença em jogos desta dimensão: «o espírito, a alegria com que jogam, a felicidade que os jogadores têm quando estão a competir, a entreajuda e a cooperação que existe entre todos».