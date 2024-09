O brasileiro Cassiano Klein é o novo treinador de futsal do Benfica, confirmaram os encarnados esta sexta-feira.

O técnico de 41 anos, que ainda é o melhor do mundo - embora o prémio seja relativo a 2022 -, passou toda a carreira no Brasil e chega à Luz com um contrato válido por três temporadas.

«Está a ser incrível. Trabalhar neste clube e poder contribuir para a sua história fantástica é fascinante. Os primeiros dias estão a ser maravilhosos e tenho aprendido muito em todos os sentidos. Espero que nós possamos continuar a trabalhar muito duro», disse o treinador aos canais de comunicação das águias.

«Trabalhar num país que também respira futebol e futsal inspira-me muito, tal como trabalhar num campeonato tão competitivo, com grandes equipas e grandes profissionais. Sou apaixonado por aprender e tenho a convicção que vamos continuar a aprender muito nas competições. Espero que tenhamos mérito para chegar até ao final e desfrutar de coisas muito boas», afirmou ainda.

Klein iniciou o percurso como treinador no Joaçaba Futsal (entre 2013 e 2018), tendo ainda passado pelo Cascavel Futsal (entre 2019 e 2022) e no Joinville Krona (2023 e 2024). Entre o palmarés, destaca-se a conquista da Libertadores (2022), uma Supercopa (2023) e um campeonato brasileiro (2021).