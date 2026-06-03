O Sporting anunciou, esta quarta-feira, as renovações de contrato com Alex Merlim e Tomás Paçó, duas das principais figuras da equipa de futsal leonina.

«Os dois jogadores, recentemente Campeões da Europa na final four da UEFA Futsal Champions League realizada em Pesaro, estendem uma ligação que vai para lá de uma década, recheada de conquistas. Um desfecho que enche de alegria os dois jogadores, com uma relação profissional e também afetiva muito fortes ao Sporting», lê-se na nota do emblema verde e branco.

O fixo Tomás Paçó está no Sporting desde 2011 e, segundo o clube, rubricou um contrato de longa duração.

«O que me levou [a renovar] é o Sporting ser o clube que é, ser a referência que é para toda a gente e o sentimento de pertencer a esta casa. Eu digo sempre que esta é a minha segunda casa, toda a minha vida é feita a partir do Sporting: o que sentia era que queria ficar aqui e que pretendia renovar por muito mais tempo», disse o internacional português, de 26 anos, aos meios de comunicação do Clube.

Já Merlim, de 39 anos, irá cumprir a 12.ª temporada, onde está desde 2015. «Para mim é um prazer e um privilégio poder vestir a camisola do Sporting. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava conquistar tudo o que conquistei aqui e se decidimos renovar é porque eu tenho a ambição de continuar a conquistar títulos. Quem joga aqui sabe da importância de representar a camisola do Sporting CP, jogamos sempre para competir e vencer, claro que nem sempre as coisas correm da melhor maneira, mas trabalhamos e dedicamo-nos dia-a-dia e os resultados, graças a Deus, ao longo de mais de uma década, têm aparecido.»