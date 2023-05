Pany Varela diz que o Sporting vai encarar a Final Four da Liga dos Campeões de futsal, em Palma de Maiorca, Espanha, «como se fosse a primeira vez» em que participa, sem esperar quaisquer facilidades frente aos belgas do Anderlecht, mas com a mesma a ambição de sempre.

«É como se fosse a primeira. Vamos entrar com a ambição que caracteriza este clube e este plantel. Vamos com um objetivo muito claro, que é passar a meia-final, antes de pensar sequer na final. Não vale a pena pensarmos em algo que não está garantido», destacou o internacional português.

O experiente jogador, de 34 anos, destacou a qualidade do Anderlecht que alcançou de forma inédita esta fase da competição depois de surpreender os espanhóis do Barcelona, campeões em título.

«Só as pessoas mais distraídas é que podem achar que o Sporting teve a sorte de ter a equipa mais fácil. Estamos numa Final Four da Liga dos Campeões, não existem clubes fáceis. O Anderlecht teve de bater o Barcelona, que todos sabemos o poderio que tem. Tem lá jogadores muito experientes e batidos neste tipo de competições. Para estarem na Final Four é porque existe muita qualidade. Nós vamos desconfiar de tudo, porque sabemos o que queremos desse jogo», alertou.

Pany Varela já conta no currículo com três ligas dos campeões, uma conquistada ao serviço do Benfica (2009/10) - na altura ainda denominada UEFA Futsal Cup - e duas pelo Sporting (2018/19 e 2020/21), mas pretende voltar a «escalar a montanha» e querer «sempre algo mais».

«É tocar no céu, mais uma vez. É um objetivo de uma época inteira. Temos centenas de jogadores que jogam uma carreira inteira e não têm essa possibilidade. Felizmente, tenho tido a sorte e a competência de já ir na terceira. Espero que, daqui a um par de dias, possa dizer que já são quatro», disse o atleta, a cumprir a sétima época nos leões.

A outra meia-final vai opor o Benfica ao anfitrião Palma Futsal, existindo a possibilidade de, pela primeira vez, acontecer uma final cem por cento portuguesa na Liga dos Campeões, mas Pany Varela só pensa em vencer na meia-final.

«Obviamente que, para o futsal português, é ótimo termos duas equipas nesta fase da competição. Isso só valoriza o nosso campeonato e o que os clubes portugueses têm feito, mas não penso nisso sequer. Penso é em ganhar o jogo das meias-finais. Se a final for com o Benfica ou Palma, é indiferente. O que me importa é eu lá estar», sublinhou.

O Sporting defronta o Anderlecht na próxima sexta-feira, a partir das 17h00, seguindo-se o duelo entre Benfica e Palma Futsal, às 20h00, nas meias-finais da Final Four.

A final joga-se, depois, no domingo (19h00).