A seleção portuguesa de futsal carimbou, esta quarta-feira, a presença no Campeonato da Europa de 2026, ao vencer a Macedónia do Norte (3-0) e beneficiar do empate entre Países Baixos e Andorra (1-1), na quarta jornada da Ronda Principal.

Bicampeã em título, a seleção comandada por Jorge Braz bateu os macedónios com golos de Hugo Neves (13m), André Coelho (27m) e Bruno Coelho (35m), em Odivelas.

A duas jornadas do fim da Ronda Principal, Portugal já garantiu o primeiro lugar, o único que dá acesso direto ao Euro. A equipa das Quinas tem 12 pontos, mais sete do que os neerlandeses.

Campeão em 2018 e 2022, Portugal vai participar num Europeu pela 11.ª vez na história.

O Europeu realiza-se na Letónia e na Lituânia, entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro do próximo ano.