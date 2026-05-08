Portugal mantém lugares no pódio dos rankings mundiais de futsal
Seleção masculina consolidou o segundo lugar e a feminina o terceiro posto
Seleção masculina consolidou o segundo lugar e a feminina o terceiro posto
A FIFA anunciou, esta sexta-feira, os rankings mundiais de futsal e as seleções nacionais masculina e feminina continuam no pódio.
Os masculinos, vice-campeões europeus em 2026, prosseguem na segunda posição, num ranking que não sofreu alterações no top-5 e que é liderado pelo Brasil.
No ranking feminino, igualmente liderado pelo Brasil, a seleção nacional, finalista vencida no Mundial em 2025, também manteve o seu lugar (terceiro).
Entre as nações lusófonas masculinas registaram-se quatro subidas – Angola, Moçambique, Timor-Leste e Macau – e no feminino, Macau (54.º lugar) é o país que se encontra em melhor posição.
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