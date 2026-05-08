A FIFA anunciou, esta sexta-feira, os rankings mundiais de futsal e as seleções nacionais masculina e feminina continuam no pódio.

Os masculinos, vice-campeões europeus em 2026, prosseguem na segunda posição, num ranking que não sofreu alterações no top-5 e que é liderado pelo Brasil.

No ranking feminino, igualmente liderado pelo Brasil, a seleção nacional, finalista vencida no Mundial em 2025, também manteve o seu lugar (terceiro).

Entre as nações lusófonas masculinas registaram-se quatro subidas – Angola, Moçambique, Timor-Leste e Macau – e no feminino, Macau (54.º lugar) é o país que se encontra em melhor posição.