Pedro Proença sublinhou o orgulho na prestação da Seleção Nacional de futsal apesar da derrota na final do campeonato europeu de futsal diante de Espanha.

«Grande orgulho na campanha da nossa seleção nacional de futsal neste Campeonato da Europa. O resultado não foi o que ambicionávamos, mas não apaga uma grande campanha, com mais uma final para o nosso palmarés», assinalou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

«Com o trabalho de todos e a aposta da FPF no futsal, que será cada vez mais forte, vamos voltar a ganhar. Daqui a quatro anos, teremos novo Europeu e esta seleção, uma das que melhor personifica a cultura de vitória hoje implementada na Federação Portuguesa de Futebol, estará de novo no palco das grandes decisões», frisou ainda Pedro Proença, que felicitou a Espanha pela conquista do oitavo título europeu do palmarés.