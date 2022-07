O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta segunda-feira a seleção nacional feminina de futsal pela conquista no domingo do campeonato do mundo universitário da modalidade.

«O Presidente da República felicita a Seleção Nacional Feminina que conquistou o primeiro lugar no Campeonato Mundial Universitário de Futsal 2022 que se disputou em Guimarães», lê-se numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

A seleção portuguesa de futsal feminino sagrou-se no domingo campeã do Mundo universitária, após bater na final o Brasil, por 5-4, no desempate por penáltis, após 5-5 no tempo regulamentar e prolongamento, em Guimarães.

O Presidente da República felicitou ainda a equipa portuguesa que se sagrou campeã do mundo de equitação de trabalho no sábado, em França, salientando que o título pôs «em evidência o cavalo lusitano».