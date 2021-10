Ricardinho fechou da melhor forma possível a participação no último Mundial da sua carreira. Além do título mundial, o jogador de 36 anos despediu-se com o prémio de melhor do torneio.

As lágrimas que não controlou durante o hino, instantes antes do início da partida tornaram-se virais e o capitão de Portugal explicou a razão de não ter controlado as emoções.

«Naquele momento, olhei para trás, para quando decidi ser operado para poder jogar o meu último Mundial. Sabia que ia ser no limite, ia ser difícil. Só de estar a disputar aquela final já fazia valer a pena. Parece que o homem lá em cima tinha alguma coisa guardada para nós e conseguimos», começou por dizer, na Cidade do Futebol.

De resto, Ricardinho assumiu que já estava emocionado na viagem para o palco da final, mas que teve de se controlar.

«Já vi muitas equipas a chorar e até ao pavilhão não queria mostrar muita emoção, para não passar a ideia de que estávamos a jogar só com a emoção, mas sim com a cabeça. Foi o culminar de um estágio e preparação brutal. Merecíamos isto», defende.

Já quando questionado sobre até quando o público o vai poder ver de quinas ao peito, Ricardinho chutou… para canto.

«Não quero estar a especular num momento destes. Depois desta conquista, não quero estar a falar de algo que não é tão importante. Acima de tudo, quero dizer que estou orgulhoso de estar aqui», resumiu.