França está nas meias-finais do Mundial de futsal, realizado no Uzbequistão. A seleção gaulesa defronta a Argentina para garantir um lugar na final da competição.

Mas não deixa de ficar na retina dos adeptos do futsal (e do desporto) a exibição francesa diante do Irão, no último jogo da fase de grupos da competição. Perderam 4-1, com alguns lances em que o compromisso dos franceses foi questionável, e evitaram o Brasil nos oitavos de final.

Ricardinho, antigo futsalista português e um dos melhores de sempre, criticou os franceses. «Parece-me ridículo que ainda haja 'especialistas' a elogiar o percurso da França neste Mundial de futsal... E acreditem que me custa muito criticar quando tenho amigos metidos no meio como é o caso, mas para mim até podiam ganhar o Mundial que não deixariam de ser uma seleção pobre, seleção a não seguir e sem valores», escreveu no X.

«Mas os especialistas elogiam que escolheram bem... Triste! Bom exemplos para os vossos filhos atletas. 'Olha filho, deixa-te perder, assim pode ser que ganhes', é o conselho do dia», ironizou ainda o campeão europeu e mundial.

O Argentina-França disputa-se dia três de outubro, pelas 16 horas, e o Ucrânia-Brasil joga-se no dia seguinte, no mesmo horário. A grande final disputa-se em Tashkent, a seis de outubro, pelas 16 horas.