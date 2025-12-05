Luís Conceição, selecionador de Portugal, na zona de entrevistas rápidas após a vitória sobre a Argentina (7-1), nas meias-finais do Mundial feminino de futsal:

«Felicidade, acima de tudo. Orgulho de ser treinador destas meninas. O compromisso que elas têm é incrível, depois a qualidade vai ajudando. Temos tido muitos grupos, mas este é incrível. A forma como elas encaram tudo o que lhes é proposto, como elas têm construído este grupo e depois ficamos com a sensação que se continuarmos a ser assim temos muitas coisas boas daqui para a frente. O jogo correu muito bem desde o início, preparamos dessa forma, dilatámos como queríamos e na segunda foi gerir, dar minutos a muita gente. Com a Itália não o conseguimos fazer, tivemos que sacrificar algumas atletas com mais minutos. Hoje [sexta-feira], conseguimos gerir de uma forma mais equilibrada e ter toda a gente disponível para a final de domingo.»