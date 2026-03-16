A Federação Portuguesa de Futebol anunciou os detalhes dos próximos compromissos da Seleção A de futsal.

Para realizar o último estágio desta temporada, o conjunto de Jorge Braz vai defrontar o Japão nos dias 9 e 11 de abril. Os encontros estão marcados para o Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.

Estes jogos marcam o regresso da seleção a Coimbra, visto que a última visita da seleção das quinas à cidade foi em 2023, num jogo contra a Finlândia, a contar para o apuramento para o Mundial 2024.